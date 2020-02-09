كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن استراتيجية البنك للتوسع في الخارج، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تم وضعها في عام 2019 ليتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، وأن أهم أهدافها التواجد العالمي وخاصة في قارة إفريقيا.

وأضاف «الإتربي»، خلال حوراه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أنه تم فتح فروع لبنك مصر في روسيا والصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى التواجد في الإمارات وفرنسا وألمانيا ولبنان، لافتًا إلى أنه تم تقديم خطة إلى البنك المركزي للموافقة على فتح فروع في 13 إلى 15 دولة إفريقية أهمها: الصومال، وكينيا، وتنزانيا، بالإضافة إلى الفروع الموجودة حاليًا في ساحل العاج.

وأشار إلى أن قارة إفريقيا مهمة جدًا بالنسبة لمصر، وتم دراسة الأهمية التي ستعود على إفريقيا وعلى مصر من هذا التعاون فيما بينهما، ذاكرًا أنه يتم التنسيق مع البنك الأهلي، حيث أن الدول التي يتواجد بها فروع للبنك الأهلي لا يتم فتح فرع لبنك مصر بها أو العكس.