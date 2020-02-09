المفتي لرئيس «النواب»: الدار بذلت جهودا حثيثة لمواجهة فوضى الفتاوى

استقبل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الأحد، مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، لاستعراض جهود دار الإفتاء في مجال الفتوى الدينية، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.

ووفق بيان لمجلس النواب، أعرب عبد العال عن تقديره واحترامه لفضيلة مفتي الجمهورية، مثمنا جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة الدعاوى والفتاوى المتشددة.

ومن جانبه، أكد المفتي أن دار الإفتاء بذلت جهودا حثيثة على كافة المستويات لتصحيح مسار الإفتاء ومواجهة فوضى الفتاوى عن طريق توفير الخدمات الإفتائية بوسائل مختلفة متعددة وبوسائل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الجماعات المتشددة، مشددا على أن هذه الجماعات لا حول لها في ظل قيام دولة وطنية قوية وأنهم مهما أطلقوا فتاوى متطرفة وروجوا لمزاعم فاسدة لن ينالوا من قوة الدولة المصرية.