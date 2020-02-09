محافظ بورسعيد يطالب إيهاب جلال بمزيد من الجهد للعودة للإنتصارات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السبت، إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وطالب المحافظ من المدير الفني للفريق ببذل أقصى الجهد لعودة الانتصارات وإسعاد جماهير النادي وعلاج أي سلبيات أو أخطاء تسببت في سوء الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته في مؤازرة جماهير النادي المصري الوفية لفريقها لتجاوز تلك المرحلة الحرجة وعودة الانتصارات، كونهم مصدر القوة الحقيقية للنادي المصري.

وجدد المحافظ دعمه ووقوفه خلف النادي المصري إدارة وجهاز فني ولاعبين، حتى يستعيد الفريق توازنه وانتصاراته للعودة إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبرى على المستويين الأفريقي والمحلي.

كما التقي اللواء عادل الغضبان مجلس إدارة النادي المصري، وأكد دعمه الكامل للنادي حتي يجتاز هذه المرحلة الصعبة، مشيرًا إلى ثقتة الكاملة في إخلاص مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ورغباتهم الأكيدة في العودة للانتصارات لإسعاد الجماهير.

وناشد المحافظ مع مجلس ادارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، جماهير بورسعيد الوفية بالوقوف خلف النادي، مؤكدا أن هذا الوقت هو وقت الاتحاد والوقوف صفا واحدا من الجماهير لبث روح الثقة لدى اللاعبين، الذين يحتاجون تشجيع الجماهير في هذا الوقت أكثر من أوقات الانتصارات.

وطالب المحافظ أعضاء مجلس إدارة النادي المصري بأن يكونوا علي قلب رجل واحد وبذل الجهد لإعادة كيان المصري العظيم لمكانتة وسمعته المعروفة، معربا عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستحمل كل الخير للمصري وجماهيره العظيمة.