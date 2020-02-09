الرئيس الاندونيسي يصل إلى أستراليا ويلقي خطابا أمام البرلمان

التقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي قبيل إلقاء خطابه أمام البرلمان الاتحادي في كانبرا يوم غد الاثنين.

وسافر ويدودو وزوجته إريانا إلى كانبرا ليلة السبت لبدء زيارة لأستراليا تستغرق يومين.

وتلقى ويدودو اليوم الأحد استقبالا رسميا في مقر الحكومة في كانبرا- وهو محل الإقامة الرسمي للحاكم العام للبلاد نائب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وهي رئيسة الدولة في أستراليا.

يشار إلى أن ويدودو هو ثاني رئيس إندونيسي يلقي كلمة أمام البرلمان الأسترالي بعد سلفه سوسيلو بامبانج يودويونو في عام 2010.

وصادق المشرعون الإندونيسيون يوم الخميس الماضي على اتفاق تاريخي للتجارة الحرة مع أستراليا بعد قرابة عقد من المفاوضات.