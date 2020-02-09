رئيس الوزراء الفلسطيني: نتطلع لإسكات بنادق الاحتلال الإسرائيلي

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عن سعادته للمشاركة في فعاليات القمة الإفريقية الـ33.

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33، صباح الأحد، إنه «لشرف كبير أن نستمر في حضور القمم الإفريقية، ليس فقط لما لها من أثر ينبع من أهمية القارة الإفريقية، بل ولأن هناك تاريخ طويل لفلسطين مع إفريقيا، وإرث كبير أيضًا من العلاقات».

وأضاف: «أنقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكم وأمنياته بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهداف القمة، وشكره على الدعم الإفريقي المستمر للقضية الفلسطينية العادلة»، متوجهًا بالتحية لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لما حققه خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بمبادرة إسكات البنادق التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي، قائلًا: «نحن نتطلع أيضًا لإسكات بنادق الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق الحياة الطبيعية».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في القمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم وغدًا، والتي تُعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا».