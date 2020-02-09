التعليم: العملية تسير في المدارس بشكل جيد

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن العملية التعليمية تسير بشكل جيد في المدارس، لافتًا إلى وصول الكتب إلى المدارس وتطبيق الجوانب الاحترازية بسبب الأحداث العالمية بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الجوانب الاحترازية تضمنت توفير المطهرات والحرص على النظافة بالمدارس، مؤكدًا على تواجد المدرسين والطلاب في الفصول.

وطالب الأهالي بعدم القلق على الطلاب، مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس كافة، وتأكيد غرفة العمليات بالوزارة على هذا الأمر، فضلًا عن عدم تسلم الوزارة أي مشكلة من المحافظات.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الأحد، أكثر من 800 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 34 ألف إصابة.