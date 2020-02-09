مقتل جندي في هجوم إرهابي بعد تفجير مركبة بالجزائر

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن استهداف قوة للجيش اليوم الأحد بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة (2200 كلم جنوب العاصمة الجزائر) والقريبة من الحدود مع مالي، من جانب انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخّخة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية فقد " تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في استشهاد الجندي الحارس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

من جهته، نوه رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة السعيد شنقريحة "باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي"، مؤكدا "عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد".