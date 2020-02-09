 ترامب يعلن عدم خفض المخصصات المالية للضمان الاجتماعي في ميزانية 2021 - بوابة الشروق
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ترامب يعلن عدم خفض المخصصات المالية للضمان الاجتماعي في ميزانية 2021

د ب أ
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 5:42 ص | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 5:42 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم خفض المخصصات المالية للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في ميزانية 2021، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.


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