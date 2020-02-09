ترامب يعلن عدم خفض المخصصات المالية للضمان الاجتماعي في ميزانية 2021

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم خفض المخصصات المالية للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في ميزانية 2021، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.