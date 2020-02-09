نائب عراقي يؤكد: حكومة علاوي ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية

أكد نائب عراقي أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يعتزم تقديم تشكيلة وزارية خالية من المحاصصة الحزبية، وذلك في غضون عشرة إلى 15 يوما.

وقال النائب حسين عرب، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأحد، إن "علاوي ناقش مع كل الكتل السياسية خلو التشكيلة الحكومية من المحاصصة الحزبية، وأن هناك ضوءا أخضر للمضي بالحكومة وفق ما يرغب به رئيس الوزراء المكلف"، مضيفا أنه يمكن أن يعلن تشكيلته الوزارية خلال 10 إلى 15 يوما.

وأوضح أن "التشكيلة المقبلة ستتكون من 23 وزيرا، وهو نفس عدد وزراء الحكومة المستقيلة، وأن مجلس النواب حر في قبول أو رفض أي وزير لا يتمتع بمستوى المسؤولية أو الإمكانية المطلوبة لقيادة وزارة".

وأكد أن "علاوي اختار جزءا كبيرا من التشكيلة الحكومية، ولم تبق سوى أمور بسيطة لاستكمالها، لكنه لن يعلن أي اسم لحين تقديمهم إلى مجلس النواب"، مشددا على ضرورة التدقيق في الاختيارات لاحتمال رفض بعض الخيارات من قبل مجلس النواب.

وتشهد محافظات عراقية اليوم الأحد تحضيرات لتصعيد التظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، إلى جانب المطالبة بإيقاف استهداف المتظاهرين من قبل عناصر من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذين يهدفون إلى فض المظاهرات بالقوة.