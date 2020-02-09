السكك الحديدية الألمانية توفر قطارات نوم للركاب العالقين بسبب الإعصار

أعلن أخيم شتاوس، المتحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) اليوم الأحد، توفير قطارات نوم في المحطات الكبرى لإيواء الركاب الذين تعطلت رحلات قطاراتهم بسبب إعصار "زابينه".

كما ستوفر (دويتشه بان) للركاب المتضررين قسائم للمبيت الفندقي وقسائم لاستخدام سيارات الأجرة.

وأوضح شتاوس أن هذه الإجراءات " أثبتت نجاحها بالفعل في حالات عواصف سابقة"، مشيرا إلى أن هناك آلاف الأفراد الإضافيين من عاملي الشركة يتواجدون في أماكن عملهم في جميع أنحاء ألمانيا للتعامل مع الأزمة " وكثير من هؤلاء أخطروا الشركة برغبتهم في العمل بشكل طوعي".

وأضاف شتاوس أنه سيتم توقيف القطارات الموجودة في مناطق متضررة على نحو خاص من الإعصار، داخل المحطات حيث يمكن هناك رعاية الركاب بشكل أفضل، ولن يتم السماح لهذه القطارات بمواصلة السير في طريقها مبدئيا.

ومن المنتظر أن تعلق الشركة كل رحلات القطارات فائقة السرعة (آي سي) و(آي سي إي) في كل أنحاء ألمانيا اعتبارا من مساء اليوم.

وستستعين الشركة بمروحيات تجوب الأجواء فوق الطرق الحديدية لتحديد مواضع الأضرار، وتابع المتحدث أنه في حال التأكد من عدم وجود عوائق للطرق الحديدية والتجهيزات التقنية، فسيتم السماح للقطارات بمواصلة السير، وأكد أن السلامة لها الأولوية.