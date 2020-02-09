القوات الأفغانية والأمريكية تشتبك مع مسلحين مجهولين في شرق أفغانستان

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اشتبكت القوات الأفغانية والأمريكية مع مجموعة من المعتدين المجهولين في عملية إطلاق نار مباشر، خلال عملية مشتركة للقوات في إقليم ننجرهار الأفغاني.

وأكد الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد - وقوع الحادث دون توضيح المزيد من التفاصيل بشأنها. وأضاف " نقوم بتقدير الموقف وسنقدم المزيد من المعلومات المحدثة عندما تصبح مُتاحة".

من جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على الحادث حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم ننجرهار من الأقاليم المضطربة نسبيا في شرق أفغانستان ، حيث تنشط الجماعات التابعة لحركة طالبان المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق التابعة للإقليم.

وتشن القوات الأفغانية والأمريكية عمليات لمكافحة الإرهاب ضد طالبان وداعش في المناطق المضطربة من إقليم ننجرهار بشكل منتظم.