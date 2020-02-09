«شين فين» يسعى لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات في أيرلندا

بدأت التوقعات حول تشكيل الحكومة في أيرلندا، تتردد اليوم الأحد، حيث أن المكاسب التي يحققها حزب "شين فين" اليساري، من الممكن أن تحرم الأحزاب ذات الهيمنة التقليدية مثل "فاين جايل" و"فيانا فيل" من عدد المقاعد الكافية للحكم.

وقالت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد بدائرتها الانتخابية في دبلن: "سوف أتحدث للجميع".

وحسب نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، حصل حزب فاين جايل على 4ر22% من الأصوات، مقابل 3ر22% لحزب شين فين، و2ر22% لحزب فيانا فيل.

وبدأ فرز الأصوات اليوم الأحد، بعد أن أظهر استطلاع آراء الناخبين بعد التصويت منافسة شديدة بين حزب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار (فاين جايل) وأكبر حزبين معارضين، فيانا فيل وشين فين في الانتخابات التي أجريت أمس السبت، حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج.

واستبعد حزبا فاين جايل وفيانا فيل اليوم الأحد تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب شين فين، الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الايرلندي، الذي قدم نفسه كبديل يساري للإجماع الوسطي الذي سيطر على الحكومة إلى حد كبير منذ تأسيس الدولة في عشرينيات القرن الماضي.

وكتب أوين أوبروين المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون الإسكان عبر موقع تويتر، إن الانتخابات تمثل تحولا "هائلا" في السياسة الأيرلندية وصفه بالزلزال ، حيث يواجه حزبا فاين جايل وفيانا فيل تهديدا غير مسبوق لقبضتهم المحكمة على السلطة.