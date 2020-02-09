توجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برسالة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة ويقعون تحت مسؤوليتها المباشرة، قائلة: «ربنا يقدرنا أن يكونوا في أيدٍ أمينة ونقدم لهم الخدمة الجيدة اللائقة بهم والتي يتوقعونها».

وقالت «القباج» أثناء لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إنه «في حالة تقصير الوزارة في الخدمة فإن هناك قنوات للشكوى والمقترحات»، مؤكدة حرصها على الثقة المتبادلة ما بين الطرفين بشكل أكبر.

وطالبت المواطنين الذين لا تخدمهم الوزارة، بأن يصبحوا أكثر إيجابية ودعمًا لوزارة التضامن، مشيرة إلى حاجتها لجهود كل مصري بسبب خدمة الوزارة للمواطنين بداية من الطفل الوليد حتى أصحاب المعاشات.

وتابعت: «خدمتنا قد ترونها صعبة لكنها ممتعة ومثمرة ومجزية، نفتح الباب من أجل التطوع إما بالوقت أو الموارد»، لافتة إلى إطلاق حملة تطوع موسعة عن قريب.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أملها في الإعلاء من الحوار الإيجابي على مستوى الدولة كافة، مستطردة: «نحن من نصنع مستقبلنا ومن ننمي مصر ويجب أن نساهم في تنميتها؛ لأن مصر تستحق ذلك».