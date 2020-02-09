استكمال مبادرة «نور حياة» للكشف على تلاميذ المرحلة الابتدائية بالشرقية

انطلقت المرحلة التكميلية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف على تلاميذ المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، وذلك بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر"، حيث تستهدف المبادرة الكشف على مسببات العمى وضعف الإبصار وفحص التلاميذ بمختلف سنوات المرحلة.

وقال أحمد ربيع، المنسق العام لصندوق "تحيا مصر" بمحافظة الشرقية والمشرف على الحملة، إن المبادرة تستهدف الكشف على أكثر من 120 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية.

وأوضح أن الحملة نجحت خلال الفصل الدراسي الأول في فحص نحو 80 ألف، حيث تم توفير النظارات الطبية والعمليات اللازمة للحابات التي تبين حاجتها لنظارة أو عملية لتصحيح الإبصار.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الكشف على نحو 40 ألف تلميذ بالمدارس الابتدائية خلال الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أنهم بدأوا اليوم بحص تلاميذ فترتين بمدرسة "أحمد ميتكيس" الابتدائية بمركز ومدينة بلبيس.

وأوضح أنه في حال حاجة التلميذ لنظارة فإنه يقوم باختيار شكلها بما يناسبه، على أن يتم توفير العدسات المناسبة لمقاس نظره خلال يومين، وفي حالة الحاجة لإجراء عملية لتصحيح الإبصار، يتم كذلك تحديد وقتها في أسرع وقت دون تحمل أهلية التلميذ لأية تكاليف في الحالتين.