محافظ كفرالشيخ يتفقد مدرسة سخا النموذجية للتعليم الأساسي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مدرسة سخا النموذجية للتعليم الأساسي، للاطمئنان على مستوى الخدمات وسير العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تفقد الفصول الدراسية، واستمع لشرح المدرسين، فضلا عن تفقده مكتب الوسائل التعليمية بالمدرسة، وغرفة المعلمين، ومعمل الحاسب الآلي، ومعمل المدرسة والمكتبة وتعرف على الفعاليات وجميع الأنشطة التعليمية، واطلع على دفاتر التحضير، مكلفا بمتابعة سير العملية التعليمية.

شدد محافظ كفرالشيخ، على توعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية، بالتعاون مع مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة، خاصةً أن هناك دليلا صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية تم تفعيله على موقع المديرية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على تسليم الكتب الدراسية بجميع مدارس المحافظة خلال 48 ساعة، مشددا على تفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية، فضلا عن تفعيل نسبة الحضور للطلاب لاتخاذ الإجراءات القانونية والإنذارات.

كما أكد المحافظ، على تفعيل مجموعات التقوية بعد نهاية اليوم الدراسي على مستوى مدارس المحافظة، بناءً على اختيار الطلاب للمدرسين، موجها بتنمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة.