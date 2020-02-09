كوريا الجنوبية تشدد الحجر الصحي على الوافدين بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون اليوم الأحد إن بلاده ستشدد الحجر الصحي على الوافدين من دول أخرى ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" بخلاف الصين.

و ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن جيونج أوضح خلال رئاسته لاجتماع في المجمع الحكومي بالعاصمة سول لمناقشة الاستجابة لفيروس كورونا الجديد أن الحكومة ستقدم سجلات السفر إلى المؤسسات الطبية للبحث عن المرضى المُشتبه بهم في وقت مبكر.

وقال إن حكومة سول ستنظر في الحد من دخول الوافدين من مناطق أخرى في الصين، إلى جانب مدينة ووهان وهي بؤرة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على إرسال طائرة مستأجرة إضافية إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء مواطنين كوريين جنوبيين مازالوا يقيمون هناك ويرغبون في العودة إلى وطنهم.