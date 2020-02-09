سياسي سوداني مدافعا عن لقاء البرهان بنتنياهو: للبراءة من الإرهاب

دافع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي عن اللقاء الذي عقده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا، وأشار إلى أن السودان بحاجة "إلى إسرائيل للبراءة من الإرهاب".

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد، وصف المهدي، وهو نائب رئيس وزراء أسبق، ويرأس حزب "الأمة الإصلاح، الاعتراض على الخطوة بأنه "غير موضوعي"، مستنداً في ذلك إلى أن الفلسطينيين أنفسهم "طبعوا مع إسرائيل بتوقيع اتفاقية أوسلو".

وقال إن التطبيع في مرحلته الأولى يمكن أن يقدم للسودان "شهادة براءة من الإرهاب"، مضيفا أن "إسرائيل دولة مهمة في إصدار هذه الشهادة".

ونفى تقارير أفادت بأنه ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور، التقيا سراً مسؤولين إسرائيليين، وقال إن الرئيس السابق عمر البشير نفسه "كان يريد أن يقابل المسؤولين الإسرائيليين، لكن هناك من نصح رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو بعدم مقابلته، لأنهم متهمون بجرائم حرب وإبادة".

ووصف المهدي أحاديث استمرار المقاطعة بأنها "أصبحت بلا معنى ... في عالم تتغير موازين القوى به".

ورأى أن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإعادة بناء الثقة معها، خلق مصالح اقتصادية كبيرة لإسرائيل مع العالم العربي، لكونه سوقاً كبيرة، تحتاجها التقانة الإسرائيلية المتطورة... كما أن السودان والعالم العربي بحاجة للتقنية الإسرائيلية المتطورة".

وأضاف: "حال وجدت إسرائيل مصالحها مع العرب، سيقوى دافعها لتقديم تنازلات إضافية للفلسطينيين، ليصبحوا جزءاً من الدولة، وستقوم بمعالجة مشكلة اللاجئين ومشكلة القدس التي هي ليست فلسطينية بقدر ما هي قضية إسلامية كانت تحت الإدارة الأردنية".

وكان البرهان دافع عن اللقاء، وقال إن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية وتعهد بوقف التفاهمات مع إسرائيل "إذا لم تؤت ثمارها".