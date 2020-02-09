أتى العام الجديد 2020 محملا بأحداث ثقيلة، على المستوى العالمي، في عدة ملفات، منها السياسية، والاقتصادية والصحية، والاجتماعية، في الوقت الذي ضربت فيه الهجمات الإرهابية عدة دول حول العالم، كان آخرها إطلاق النار العشوائي داخل إحدى المراكز التجارية في تايلاند، يوم السبت، والذي راح ضحيته 27 من زوار المركز، بحسب موقع قناة العربية.

وأصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريره الأسبوعي باسم "مؤشر الإرهاب"، عن حوادث الإرهاب التي ضربت 12 دولة حول العالم خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الفائت، بما يعادل 23 عملية إرهابية نفذتها 5 تنظيمات إرهابية نشطة، وخلفت وراءها 165 قتيلًا و79 مصابًا.

في هذا التقرير نستعرض أبرز العلميات الإرهابية التي ضربت عدة دول حول العالم منذ بداية العام الجديد..

* هجوم مسلح في تايلاند

في وقت متأخر من ليل السبت فتح جندي في الجيش التايلاندي النار على زوار مجمع تجاري بمدينة "ناخون راتشاسيما" بشمال شرقي البلاد، في هجوم مسلح راح ضحيته 27 قتيلا بينهم فرد أمن ومنفذ الحادث، الذي كان يعاني مشاكل شخصية مرتبطة ببيع منزل.

وقالت وزارة الصحة إن 33 شخصاً أصيبوا بينهم 10 في حالة حرجة، وشرطيان، إلى ذلك، كشفت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الجندي جاكاكربانث توما، سرق سيارة "همفي" وسلاحاً من قاعدته العسكرية، ثم انطلق بها وراح يطلق النار عشوائياً شمال شرقي المدينة، حسب ما ذكرت مصادر في الشرطة، حسب ما نقله موقع العربية.

قبيل حادثة الاقتحام، نشر الجاني عدة صور ومقاطع فيديو لهجومه على المركز التجاري، من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدياً الخوذة والزي العسكري، وكتب معلقا: "لقد تعبت الآن، لم يعد بإمكاني تحريك إصبعي هل علي الاستسلام الآن؟".

* الهجوم على المنشأت النفطية في سوريا

في 5 فبراير تعرضت منشآت نفطية في وسط سوريا، لاعتداءات بقذائف أدت إلى أضرار مادية وحرائق تمت السيطرة عليها، وفق كالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، حيث تم استهداف معمل غاز إيبلا بقذيفتين، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بتلات قذائف، ومحطة غاز الريان بعدة قذائف، عوضا عن مصفاة حمص، بحسب تصريحات وزير النفط السوري على غانم.

* طعن في لندن

في 2 فبراير الجاري، نفذ شاب عشريني اسمه سوديش أمان، حادث طعن طال 3 أشخاص، في العاصمة البريطانية لندن، مرتدياً حزاماً ناسفاً مزيفاً، بحسب موقع العربية.

وكشفت التحريات، أن سوديش، الذي اردته الشرطة قتيلا عقب الحادث، دخل السجن في سن 18 عاماً في عام 2018، بعد أن اعترف بارتكاب 13 جريمة إرهابية، بما في ذلك نشر مواد إرهابية وجمع معلومات لشن هجمات إرهابية، وكان قد خرج منه مؤخرا قبل ارتكابة الحادث.

* 36 قتيل في الكونغو

في نهاية يناير الفائت، أعلنت إحدى جماعات حقوق الإنسان ومسؤول محلي في الكونغو الديمقراطية، مقتل 36 شخصًا على الأقل إثر هجمات شنها متمردون على عدة قرى شرقي البلاد.

وهاجم متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة 4 قرى؛ مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، حسبما قال دونات كيبوانا مدير منطقة بيني، وفقًا لشبكة إيه بي سي نيوز، الأمريكية، وذلك وسط غضب من السكان المحليين إزاء عجز الجنود الكونغوليين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عن حماية المدنيين.

* هجوم ارهابي على سوق في بوركينا فاسو

في 21 يناير، وقع هجوم إرهابي على سوق فى شمال بوركينا فاسو، خلف وراءه 36 قتيل من المدنيين، بعد هجوم نقذته جماعات مسلحة على السوق قبل إحراقه بالكامل، فما أعلن الجيش قبل الحادثة باسبوع مقتل 6 جنود فى انفجار عبوة ناسفة خلال مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا شمال البلاد،

* هجومان انتحاريان على الجيش والمدنيين في تشاد

في 20 يناير، قتل امرأتان و7 رجال مدنيون، في هجوم انتحاري، نفذته فتاة في قرية كايجا كيندجيريا، متسللة لقاعة كانت تضم نساءا ورجال؛ ما أسفر عن سقوط 9 قتلى هم امرأتان و7 رجال، فيما قال المتحدث باسم الجيش إنها تتبع جماعة بوكو حرام الإرهابية.

هجوم إرهابي آخر، وقع قرب جزيرة تيتيوا في بحيرة تشاد، الواقعة غربي البلاد، حيث أعلن الجيش التشادي، بعد مقتل 6 عسكريين وإصابة 10 آخرين في هجوم انتحاري، نفذه فرد تابع للجماعة نفسها.

* 19 قتيل في الصومال

في 17 يناير أعلنت الحكومة الصومالية أن 19 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بجنوب البلاد، من جماعة الشباب الإرهابية الإسلامية وجماعات مسلحة محلي، منهم 3 جنود ومقاتل بإحدى الميليشيات، بالإضافة لإصابة 26 من المتمردين الشبان، في هجوم نفذه إرهابيون على قرية حاجي علي في جنوب الصومال.

* مقتل شرطي حدود في العراق

في 13 يناير، وبينما تتوتر الأوضاع في العراق على خلفية مقتل قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، من جهة، واستمرار الاحتجاجات الشعبية من جهة أخرى، سقط اثنان من شرطة الحدود العراقية في عداد القتلى، فيما أصيب اثنان بجروح نتيجة هجوم إرهابي وقع بقرب الحدود العراقية السورية، عندما اعترضت مجموعة إرهابية القوة الأمنية التابعة للفوج الثالث في شرطة الحدود، خلال تنفيذها عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين.

* مقتل 160 جندي من النيجر

في ضربة قوية لجيش النيجر، نفذت جماعات متشددة هجومان ارهابيان في شهر يناير، على مواقع عسكرية تابعة لجيش؛ ما دى لمقتل ما لا يقل عن 160 جندي.

وقع الهجوم الثاني في ٩ يناير، أي بعد أقل من شهر على الهجوم الأول الذي أودى بحياة 71 جندياً، ما أدى لإقالة قائد الجيش محمد أحمد، بعد أن أثيرت تساؤلات حول قدرته على احتواء الجماعات المتطرفة عبر الحدودها الغربية للبلاد مع مالي، وبوركينا فاسو.

خريطة توضيحية للهجمات: من هنا