رئيس وزراء تايلاند: مقتل 26 وإصابة 57 في إطلاق نار نفذه جندي

أكد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا اليوم الأحد أن 26 شخصا قتلوا في سلسلة من عمليات إطلاق النار نفذها جندي أنتابته حالة هياج، بينما أصيب 57 آخرون.

وقال إن الجندي المسلح قتل أيضا على يد قوات الأمن.

وأضاف برايوت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "أوضاع مثل تلك لم تحدث على الإطلاق في تايلاند. دعونا نأمل أن تكون تلك المرة الأولى والأخيرة".

وتابع أن الضحايا لن يحتاجون لدفع فواتير المستشفيات، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها في الهجمات، حيث أن الحكومة ستعتني بهم.

وأشار برايوت إلى أن إطلاق النار ناجم عن نزاع شخصي بين المسلح وأم زوجة قائده.