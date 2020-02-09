 «طلعت مصطفى» تُعين عمرو القاضي نائبا للرئيس التنفيذي - بوابة الشروق
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«طلعت مصطفى» تُعين عمرو القاضي نائبا للرئيس التنفيذي


نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 12:30 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 12:30 م

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تعيين عمرو القاضي في منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن القاضي يمتلك خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري.

وأشارت الشركة إلى أن انضمام القاضي للمجموعة يساهم في تعزيز موقفها في مجال التطوير العقاري في مصر.

ويشغل طارق طلعت مصطفى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما يشغل هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب للشركة.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.37 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ، مقابل أرباح بلغت 1.24 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.74 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.


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