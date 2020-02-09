في اتصال هاتفي مع المطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، شارك المذيع عمرو اديب في غناء «بنت الجيران»، الأغنية التي احتلت مؤخرًا المركز الثاني عالميًا عبر موقع الأغاني ساوند كلاود.

وغنى «أديب» خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مقطع من الأغنية الشعبية المزدهرة مؤخرًا.

وصل مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش إلى المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد مرات الاستماع على موقع "ساوند كلاود" بأغنية "بنت الجيران"، متفوقاً على أغاني لنجوم عالميين حيث حلت أغنيته في المركز الثاني بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة في الأسبوع الحالي فقط.

يذكر أن حسن شاكوش حصل على درع يوتيوب الذهبي بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".