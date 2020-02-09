قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، أن الجهاز المعاون له عارضه في تنفيذ خطة اللعب قبل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والذي توج بها الفراعنة، مشيرًا إلى أن محمود تريزيجيه في حسابته قبل الاستعداد للأولمبياد.

وأكد شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "لعبت بطريقة جديدة مع المنتخب الأولمبي في كأس أفريقيا وهي نفس طريقة منتخب بلجيكا وهولندا".

وأضاف: "شاهدت مباريات كثيرة لبلجيكا وهولندا لمعرفة السلبيات، وجهازي المعاون عارضني على طريقة اللعب وبعض اللاعبين لم يشعروا بالراحة لأنها جديدة عليهم وغريبة".

وعن انضمام لاعبين كبار للمنتخب الأولمبي، أجاب: "تريزيجيه ضمن حساباتي في المنتخب الأولمبي".

وتابع: "سألجأ إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، حال عدم تنفيذ مطالبي من جانب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ولن أذهب لتدريب أي منتخب أو نادي دون أخذ رأيه".

وعن اداء المنتخب الأول، أوضح: "حسام البدري لم يأخذ وقته مع منتخب مصر وما زال الوقت مبكرًا للحكم عليه وعلى نتائج الفريق، وكنت سأقرر نفس قراره في أزمة نادي بيراميدز".

واستكمل: "فرصتنا في الصعود لكأس أمم أفريقيا كبيرة جدًا، وقرعة كأس العالم متوسطة وأفضل من مجموعات أخرى، المنتخبات التي تنافسنا في تصفيات كأس العالم مستوى ثان".

واستطرد: "تلقيت عروضًا كثيرة بعد كاس أمم إفريقيا من منتخبات وأندية، ومن خارج مصر".

وأردف: "من المفارقات أن اليوم الذي تأهلنا فيه لأولمبياد طوكيو رفقة المنتخب الأولمبي هو نفس تاريخ اليوم الذي قرر اتحاد الكرة فيه إقالتي من المنتخب الأول، وقتها كانوا يبحثون عن عنواني لكي يرسلوا لي خطاب إقالتي لكي لا أطلب الشرط الجزائي".

واختتم: "كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي وأنا قضيت 70% من حياتي التدرييبة مع المنتخبات وحققت إنجازات".