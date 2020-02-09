«الشروق» تكشف ملامح الأزمة الطارئة التي تواجه السوبر

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة ملامح الأزمة التي فجرها المحلل التليفزيوني، خالد بيومي، بشأن وجود أزمة تهدد بإلغاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل في الإمارات.

وقال فضل لـ"الشروق" "هناك تفاصيل بين شركة برزنتيشين الراعية لاتحاد الكرة وقناة أبو ظبي الرياضية لم يتم الاتفاق عليها بشأن حقوق بث المباراة".

وأكد "لا علاقة لاتحاد الكرة أو مجلس أبو ظبي الرياضي بهذه الأزمة".

من جهته، أشار مصدر مسؤول باتحاد الكرة إلى أنها لا نية لإلغاء المباراة، وأن الأمور لا تتعدى خلافات على بنود تسويقية وتليفزيونية، يتم التفاوض على حلها خلال ساعات.