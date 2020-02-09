اليابان: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين ركاب السفينة السياحية إلى 70 شخصا

أعلن مصدر حكومي ياباني، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بين ركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان إلى 70 حالة؛ مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 96 حالة.

ونقلت صحيفة (ماينيتشي شيمبون) اليابانية عن وزارة الصحة قولها إن الحجر الصحي عثر على 64 شخصًا مصابين بالفيروس أمس السبت، بعد اختبار نحو 300 راكب وأفراد طاقم السفينة، وارتفع عدد المصابين اليوم إلى 70 شخصًا، مشيرة إلى أن هناك نحو 100 راكب آخر على متن السفينة يعانون من أعراض مثل الحمى.

يُذكر أن السلطات اليابانية فرضت حجرًا صحيًا على السفينة التي تحمل على متنها 2666 راكبًا و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى "يوكوهاما"، بعدما تبين إصابة راكب عمره (80 عامًا) من هونج كونج بالفيروس.