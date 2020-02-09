تحرير 4480 مخالفة مرورية وحبس 5 سائقين لتعاطي المخدرات بالمنيا

تمكنت حملة مرورية بالمنيا، اليوم الأحد، من تحرير عدد 4480 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس عدد 5 سائقين ثبت تعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، ومداخل القري والمدن، والطرق الفرعية التابعة لها.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، بقيام حملة مرورية بتحرير عدد 4480 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي المركبات للمخدرات أثناء القيادة، وتم سحب العينات من عدد 54 سائقا، وأسفرت نتيجة فحص العينات عن إيجابية 3 حالات وعدد 2 سيارة متروكة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.