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تحذيرات في بريطانيا من اقتراب العاصفة «كيارا»

أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 11:07 ص

أصدرت السلطات البريطانية تحذيرات -اليوم الأحد- مع اقتراب عاصفة (كيارا) التي من المتوقع أن تكون الأقوى في بريطانيا منذ عام 2013 مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 ميل في الساعة وأمطار غزيرة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - الناطقة بالإنجليزية - أن عدة مناطق بالبلاد شهدت بالفعل رياحا شديدة ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلة والخارجية وتعطل حركة الملاحة البحرية بعدة مناطق بالبلاد.

وكانت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة تسببت في انهيار سقف أحد المباني في اسكوتلندا أمس ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما تم إغلاق عدة جسور أمام سيارات النقل الثقيل وتعطيل عدد من رحلات العبارات.

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