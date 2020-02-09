 طهران تفشل في عملية إطلاق القمر الصناعي «ظفر» - بوابة الشروق
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طهران تفشل في عملية إطلاق القمر الصناعي «ظفر»

هديل هلال
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 7:11 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 7:11 م

فشلت إيران في عملية إطلاق القمر الصناعي «ظفر» وإيصاله إلى المدار المطلوب، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.


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