رئيس وزراء تايلاند: ارتفاع حصيلة حادث إطلاق النار بمركز تجاري إلى 27 قتيلا

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد إلى 27 قتيلا من بينهم المهاجم.

وأضاف أوتشا ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية ـ أن مطلق النار كان يعاني من مشاكل شخصية مرتبطة ببيع منزل.

جدير بالذكر أن جنديا يدعى "جاكرابانت توما" يبلغ من العمر 32 عاما، كان قد سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري حيث بدأ بإطلاق النار المكثف على الحاضرين.

وقالت وزارة الدفاع التايلاندية إنها لا تزال تجهل الأسباب التي دفعت الجندي لارتكاب هذه المذبحة، في أول حادث مأساوي من هذا النوع تشهده البلاد في العقود الأخيرة.