إذا كنت واحدًا من أولئك الذين يفضلون سماع الموسيقى والأغاني أثناء العمل، فاطمئن أنت لست وحدك، عمرو أديب كذلك أيضًا.

في الواقع، اختلف العلماء والباحثون حول الفوائد الفعلية للاستماع للموسيقى أثناء عمليتي الدراسة والعمل، وحاولت العديد من الدراسات والتجارب العلمية معرفة ما إذا كان تأثيرها سلبياً أم إيجابياً على الإدراك المعرفي والتذكر، وجاءت النتائج متباينة في الكثير من الأحيان.

ولكن بات شائعًا أن ترى أحدهم يضع سماعات الأذن ويندمج مع أغنية أو لحن؛ الأمر الذي فعله الإعلامي عمرو أديب على الهواء، عندما عرض جزءًا من أغنية «بنت الجيران» التي احتلت المرتبة الثانية عالميًا من كثرة الاستماع عبر موقع «الساوند كلاود».

وقال أديب: «عجبتني حكاية بهوايا انتي قاعدة معايا، المعنى ده عاجبني أوي».