أمطار غزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا تخمد حريقا كبيرا للغابات

ذكرت دائرة الإطفاء الريفي في ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية أن الهطول الغزير للأمطار على الساحل الشرقي لاستراليا اليوم الأحد، أدى إلى إخماد حريق كبير للغابات، وحدوث فيضان كبير.

وأضافت دائرة الإطفاء - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الأمطار أخمدت حريقا بغابات منطقة "كوروان" الواقعة جنوبي مدينة "سيدني" ، بعد أن التهم الحريق 500 ألف هكتار من الأراضي ودمر 312 منزلا على مدار 74 يوما.

من جانبه، أعرب مفوض دائرة الإطفاء الريفي في الولاية شين فيتزسيمونز عن أمله في أن تتجه الأمطار الغزيرة من الساحل إلى داخل البلاد ، وتطفئ المزيد من حرائق الغابات الكبرى المشتعلة منذ شهور.

وفي سياق آخر، أفادت إدارة الطوارئ في الولاية بأنها نفذت ست عمليات إنقاذ من الفيضان على مدار الليلة الماضية قرب مدينة "جرافتون" وشمال مدينة "سيدني"، أغلبها لأشخاص حوصروا أثناء محاولتهم القيادة خلال مياه الفيضانات.. كما شهدت بعض البلدات الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد خلال الأيام الأخيرة سقوطا للأمطار يعد الأكثر غزارة منذ 5 عقود.

يشار إلى أن حرائق الغابات في استراليا تسببت في مصرع ما لا يقل عن 33 شخصا ، وتدمير أكثر من 3 آلاف منزل خلال موسم غير مسبوق من الحرائق بدأ أواخر عام 2019 ، الذي شهد مستوى قياسيا في الجفاف.