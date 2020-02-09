 رئيس بوتسوانا يؤكد التزامه بالعمل مع الاتحاد الإفريقي لتحقيق طموحات شعوب القارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس بوتسوانا يؤكد التزامه بالعمل مع الاتحاد الإفريقي لتحقيق طموحات شعوب القارة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 2:42 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 2:42 م

أكد رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي التزامه بالعمل مع الاتحاد الإفريقي لتلبية طموحات شعوب القارة، مشددا على ضرورة مواصلة التفكير لإيجاد حلول لهذه التحديات لبناء إفريقيا الجديدة.

وقال ماسيسي ـ خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية اليوم الأحد ـ "إنه يتعين على الحكومات الإفريقية جميعا والمجموعات الاقتصادية الإقليمية تضافر جهودها لإنجاز خطة 2063 حتى نترك إرثا للأجيال الصاعدة".

وأضاف أنه يتعين على حكومات الدول الإفريقية مواجهة التحديات التي تعرقل الجهود الإنمائية، مؤكدا ضرورة أن يصبح السلم والأمن من أولويات الحكومات والتمسك بالاتحاد الذي يربط الجميع.


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