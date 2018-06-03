أحمد رفعت: تعثر انتقالي للأهلي بعد التوقيع رسميا بسبب تصريح «أنا زملكاوي»

كشف أحمد رفعت لاعب الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، أن تصريحه السابق بانتمائه للأبيض كان سببًا في تعثر انتقاله للنادي الأهلي بالرغم من توقيعه بشكل رسمي.

وقال رفعت في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "النهار": "بداياتي كانت في الأهلي، أختبرت في عمر الـ6 سنوات وبدر رجب هو صاحب قرار ضمي للأهلي، وبعد ذلك انتقلت لإنبي".

وأوضح: "أثناء تواجدي في إنبي، الأهلي تفاوض معي والزمالك أيضًا، وكنت سأنضم للأحمر والصفقة انتهت بشكل رسمي، ولكن بعد تصريحي بأنني زملكاوي تعثرت الصفقة".

وتابع: "أنا زملكاوي ودائمًا تشتعل الأزمات بيني وبين والدي لهذا السبب".

واختتم: "لم أندم على تصريح (أنا زملكاوي) وقلت الحقيقة، والأهلي تاريخ كبير وأحترمه ولا أحد ينكر ذلك، ولكن أنا زملكاوي وسعيد بانضمامي للأبيض، وهذا كان هدفي وتحقق".