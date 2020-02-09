التحقيق في رشق منزل سياسية بالحزب الليبرالي الألماني بالألعاب النارية

تحقق الشرطة والادعاء في ألمانيا في واقعة رشق منزل سياسية بالحزب الديمقراطي الحر في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن، بالألعاب النارية.

وصرح متحدث باسم الشرطة اليوم بأن التحقيقات الأولية أفادت بأن مجهولين رشقوا منزل السياسية كارولينه برايسلر التي تعمل في مجال القانون، بالألعاب النارية أمس السبت، لكن التحقيقات لا تزال في بداياتها.

وأضاف أن من غير الواضح بعد ما إذا كان الهجوم له علاقة بالأحداث الخاصة بالحزب الليبرالي في ولاية تورينجن المجاورة بعد موجة الغضب الواسعة التي حدثت بسبب نجاح سياسي في الحزب في الفوز بمنصب رئيس حكومة الولاية وذلك عن طريق تعاون تصويتي بين حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وحزب البديل من أجل ألمانيا.

كانت برايسلر المولودة في عام 1971 دخلت انتخابات برلمان أوروبا عام 2018 نائبة عن الحزب الليبرالي، وكتبت على تويتر اليوم أن ابنتها الصغرى "ببراءتها" اعتقدت أن ألعاب نارية للأطفال عندما تم رشق الألعاب النارية على المنزل وعلى صغيرتها وعليها " لكنه كان عنفا وقد لذنا بالفرار واحتمينا بمخبأ".

كانت ليندا تويتبرج، الأمينة العامة للحزب الليبرالي، أدانت التعديات على أعضاء في حزبها بعد انتخابات رئيس حكومة تورينجن.