«الداخلية العراقية» تعتقل 5 عناصر من تنظيم داعش في نينوي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، أنها تمكنت من اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوي الواقعة شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا" أن "شرطة نينوي، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من اعتقال 5 عناصر من داعش في مدخل المدينة الجنوبي ، طريق موصل _ بغداد ، مشيرة إلى إرهابيين اثنين كانا يعملان فيما يسمى "بالحسبة"، والثلاثة الآخرون يعملون كمقاتلين فيما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية - بين الحين والآخر - عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوي، تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.