عبد اللطيف: «أنا ابن البطة السوداء في الزمالك»

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تحدث حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب السيدات ونجم الزمالك السابق، عن مستقبل الكرة النسائية في مصر، موضحًا أنه يرى تجاهل شديد من مسئوولي الزمالك له في كل شئ.

وقال حسين، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": " نسعى لعودة الكرة النسائية بقوة على الساحة الرياضية في مصر، نمتلك لاعبات مميزات ومنتخب الشباب يمتلكون مهارات عالية وشخصية قوية قادرون على دعم المنتخب الأول".

وتطرق للحديث عن القطبين، قائلًا: "قمة الأهلي والزمالك 24 فبراير ستشكل عبئا بدنيا على الفريقين وإذا طلبا تأجيلها سيوافق اتحاد الكرة".

وواصل حديثه: "أشعر إني إبن البطة السوداء في الزمالك، الفريق لم يستفد مني ولا أتواجد في الصورة".

واستكمل: "أحب كيان الزمالك ثم جماهيره، وليس لي أي علاقة بأشخاص داخله".

وأوضح: "الزمالك سيفقد آماله في المنافسة على لقب الدوري إذا خسر المزيد من النقاط خلال الفترة المقبلة".

وأدرف: "الزمالك لا يقدم مستوى ثابت مع كارتيرون، يحتاج لمزيد من الاستقرار في التشكيل الأساسي".

وعن لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي، أوضح: "قمة في الكرة المصرية، ودائما ما تكون مفتوحة وتشهد كرة جميلة".

واختتم: "الإسماعيلي أقرب الأندية إلى قلبي بعد الزمالك".