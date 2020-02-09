«التعليم»: صرف حافز بحد أقصى 1000 جنيه شهريا لهؤلاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صرف حافز لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019-2020، بحد أقصى 1000 جنيه شهريا، عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، حصلت "الشروق" على نسخة منه، توضح فيه أنه يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا للتدريس أو التوجيه في النظام التعليمي الجديد.

ويصرف الحافز لمعلمي رياض الأطفال بنسبة عدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة لقاعة رياض الأطفال شهريا وتقديرها المتوسط 120 حصة شهريا بناء على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.

ويصرف الحافز لمعلمي الصف الأول الابتدائي بنسبة عدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة داخل الحجرة الدراسية شهريا وتقديرها المتوسط 160 حصة شهريا بناء على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.

أما عن موجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، أشارت الوزارة إلى صرف الحافز بنسبة الزيارات الصفية التي يؤديها الموجه خلال الشهر الميلادي إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا، وتقديرها في المتوسط 40 زيارة شهريا، وعلى ألا تقل الزيارة الصفين عن فترة دراسية كاملة (حصتين) بناء على تقرير الموجه الأول.

أما عن الموجه الأول بالإدارة التعليمية، أوضحت الوزارة أنه يشترط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهريا بما يتناسب وطبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد، ويقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناء على تقارير الموجه العام.

ولفتت الوزارة إلى جواز الجمع بين الحافز التجريب، والحافز المخصص لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.