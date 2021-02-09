الفصائل الفلسطينية تعرب عن تقديرها لمصر برئاسة السيسي لإنجاح المحادثات

أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها الكبير للدور الذي قامت به مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح الحوار الفلسطيني الذي عقد يومي 8 و9 فبراير الجاري في القاهرة من أجل إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء في ختام جلسات الحوار، تقديرها لمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود المباركة، وطلبت من سيادته التفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.

وفيما يلي نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة 8- 9 فبراير 2021

برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية ومباركة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى عقدت الفصائل الفلسطنينة يومى 8 و9 فبراير 2021م اجتماعاً فى القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطنينة وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والإتفاقيات الفلسطنينة السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطنى ومخرجات إجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمير 2020م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الإجنماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطني وقد اتفق المجتمعون على الآتي:

1ـ استناداَ إلى المرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2012م فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بإنتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنى تليه إنتخابات رئاسة السلطة ومن ثم إستكمال تشكيل المجلس الوطنى بالإنتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني وسيتم عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الإنتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التى سيتم من خلالها إستكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطنينة وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم إنطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطنى.

2ـ الإلتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الإنتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها فى مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد بإحترام وقبول نتائجها .

3ـ التأكيد على دعم الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4ـ تشكل محكمة قضايا الإنتخابات بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.

5ـ تتولى الشرطة الفلسطينية ( دون غيرها ) فى الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمى تأمين مقار الإنتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

6ـ إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التى كفلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسى أو الرأى بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة ويدعو المجتمعون السيد الرئيس / أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ .

7ـ ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والإنتخابية لأى طرف سياسى .

8ـ ضمان حيادية الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها فى الإنتخابات أو الدعاية لأى طرف سياسي .

9ـ التعهد لتوفير فرص متكافئة فى أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الإنتخابية .

10ـ معالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبه الإنسانية والإجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذى يحيلها لحكومة ما بعد الإنتخابات للمجلس التشريعى للتنفيذ .

11ـ رفع توصية للرئيس أبو مازن للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الإنتخابات " تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الإستقالة– عدم المحكوميات– نسبة مشاركة النساء– تخفيض سن الترشح .

12ـ رفع توصية للمجلس التشريعى الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الإحتلال .

13ـ إتخاذ الآليات اللازمة التى تضمن إجراء الإنتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما فى ذلك ترشحاً وإنتخاباً .

14ـ توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والإعتزاز لشهداء الشعب الفلسطينى وللأسرى والأسيرات البواسل وحث جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها والعمل عل تحريرهم مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد فى الوطن والشتات .

15ـ تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فى الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله وعلى الجهود التى بذلتها فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس / عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية فى مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الإنتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة .