قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن عقد قران ابنته الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود تم في احتفاليه عائلية، نظرًا لظروف أزمة كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، أن الداعية معز مسعود على خلق ومحترم للغاية، ذاكرًا أن لديه جوانب فنيه وإبداعية.

وذكر أنه أوصى ابنته بأن تقف بجوار زوجها، متابعًا: «حلا غالية جدا، ومكنتش عاوز أديها لأي حد، لكن معز بأخلاقه وصبره كان يستحق هذه الموافقة».

وشاركت الفنانة حلا شيحة، صورًا من عقد قرانها، مساء أمس الأحد، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، على الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابها بموقع «إنستجرام».

وظهرت حلا شيحة بالحجاب، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وقالت: «اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا».



