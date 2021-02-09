 أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد بوسائل حروب الجيل الرابع - بوابة الشروق
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أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد بوسائل حروب الجيل الرابع

بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 2:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 2:24 م

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، إن هناك "مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد، باستخدام كل وسائل حروب الجيل الرابع".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، أن تلك المؤامرة كانت مخططة ومعد لها باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وباستخدام أموال مجهولة، مشيرا إلى أن لديه حقائق موثقة بالصوت والصورة.

وأكد أبو شقة أن لقاء اليوم من أجل إعلان بيان موجز مصغر لحقائق وصلت إلى منتهاها حتى أصبح الحزب في الخطر، ويليه قرار، منوها بأن حزب الوفد هو بيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد الحزب.


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