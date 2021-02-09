القناة للسكر: لا فرق بين المنتج النهائي للقصب والبنجر بالنسبة المستهلك

قال إسلام سالم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، إن قصب السكر يستهلك ثلاثة أضعاف كمية المياه التي يحتاجها البنجر في الزراعة، منوهًا بأنه لا يوجد فارق بينهما يؤثر على المستهلك.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن هناك خيرات تحت الأرض غير مكتشفة، خصوصًا في الصحراء الغربية، ذاكرًا أنه تم حفر 200 بئر جرى اختبارهم بالكامل.

وأفاد بوجود آبار من تلك المحفورة منتجة لألف متر مكعب/ساعة، أي خمسة أضعاف متوسط الآبار الموجودة في مصر، مضيفًا أن الانخفاض في منسوب المياه بالبئر لا يتجاوز الـ15 مترًا بعد 60 عامًا من الاستخدام حسب الدراسات.