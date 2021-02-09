سوريا: توصل القوات الحكومية ولجان درعا لاتفاق يبعد شبح الحرب

قال مصدر في لجان درعا المركزية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) اليوم الأثنين، إنه جرى التوصل لاتفاق مع القوات الحكومية بحضور وفد من القوات الروسية في حي الضاحية غرب مدينة درعا.

وكشف المصدر عن بنود الاتفاق التي تقضي بخروج المطلوبين الستة من المنطقة الغربية بكفالة عشائرهم على ألّا يتواجدوا في هذه المنطقة.

وأضاف المصدر أن اللجان أخبرت ضباط النظام والوفد الروسي بأنها لا تقبل بتسليم أي مطلوب للنظام، وأنها لا تجبر أحدا على الخروج نحو الشمال السوري، كما أنها لا تمنع أحدا من الخروج للشمال فيما لو أراد ذلك.

كما تضمن الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء " تسليم 4 قطع من السلاح المتوسط ظهرت في الخلاف العشائري بين عشيرتي الزعبي وكيوان الذي وقع في مدينة طفس قبل شهر تقريبا، والسماح لقوات الفرقة الرابعة بتفتيش بعض المزارع الجنوبية لمدينة طفس يوم غد بحضور أبناء المنطقة، إضافة لإعادة تفعيل مقر ناحية الشرطة في طفس و3 مقار حكومية كمبنى الزراعة والأسمنت في المدينة".

وكشف قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر لـ " د ب أ" أن القوات الحكومية رضخت لمطلب لجان درعا المركزية بعدم تهجير 6 أشخاص إلى الشمال السوري، بعد عملية التصعيد التي جرت خلال الأيام الماضية وتهديد مدن وبلدات درعا بعودة التصعيد إلى محافظة درعا التي تشهد وجودا رمزيا للقوات الحكومية، وخاصة في ريفي درعا الغربي والشرقي ".

وكانت لجان درعا المركزية التي تشكّلت عقب سيطرة القوات الحكومية السورية على محافظة درعا في يوليو 2018 وتضم قادة سابقين في الجيش السوري الحر وشيوخ عشائر ووجهاء من درعا رفضت يوم الجمعة الماضي لقاء وفد القوات الحكومية بعد وصف مدير إدارة أمن الدولة التابعة للحكومة السورية اللواء حسام لوقا بأنهم عملاء للمخابرات الاسرائيلية ومجموعة قطاع طرق.

واندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية السورية ومسلحين في مدينة طفس نهاية الشهر الماضي سقط خلالها فتلى وجرحى من القوات الحكومية التي حاولت التقدم باتجاه مدينة طفس التي دخلت في تسوية مع القوات الحكومية برعاية روسية دون الدخول الى المدينة.