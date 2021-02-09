سول تعرب عن ثقتها حيال التنسيق مع واشنطن بشأن قضايا بيونج يانج النووية

أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد جونج إي يونج، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في العمل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية، قائلا إن تحقيق السلام في المنطقة هو هدفهما المشترك.

جاء ذلك في تصريحات يونج عقب أدائه اليمين الدستورية كأكبر دبلوماسي جديد للبلاد في وقت سابق من اليوم، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن سول تسعى لتوطيد العلاقات مع واشنطن في عهد بايدن لخلق زخم جديد لتحريك عملية التفاوض مع بيونج يانج.

وقال يونج في إفادة صحفية إن "تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في وقت مبكر هو الهدف المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لذلك، أعتقد أن إمكانية تنسيق آرائنا حول كيفية تحقيق ذلك سوف تكون سهلة إلى حد ما".

وتابع قائلا: "أعتقد أنه لا توجد مشكلة كبيرة في التنسيق حتى لو كانت هناك فجوة في آرائنا، إذ أن التحالف الثنائي لا يزال حازما"، مضيفا أنه يعتزم التحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين".

وذكرت الوكالة الكورية أن اختيار يونج لتولي هذا المنصب يعكس إرادة رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن" لإحياء مساعيه للسلام والمساعدة في استئناف الدبلوماسية النووية بين واشنطن وبيونج يانج، إذ يُعرف يونج بلعبه دورًا رئيسيًا في التوسط في أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عام 2018.

وقال بعض الخبراء إن سول وواشنطن قد تجدان صعوبة في التوفيق بين وجهات نظرهما حول كيفية التعامل مع الشمال، حيث أنه من غير المرجح أن تتبع إدارة بايدن نهج "يقلب الأمور رأسا على عقب" الذي اتبعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السابقة تجاه بيونج يانج.