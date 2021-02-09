تحرير ١٠٢ مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالبحيرة

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مروريه مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، وأسفرت عن تحرير ٩٢ مخالفة عدم ارتداء كماة بمركز ومدينة دمنهور، وتحرير ١٠ محاضر غرامة عدم ارتداء كمامه بمركز ومدينة حوش عيسى.

كما تمكنت الحملة من رفع ٢١٠ حالات إشغال بالطريق العام والسوق العمومي برشيد، ورفع ٨٠ حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة أبوحمص

ورفع ١٩٨ حالة إشغال بدمنهور.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.