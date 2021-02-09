أحمد وفيق: متفائل بشأن نجاح مسلسل حتة مني

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أعرب الفنان أحمد وفيق عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "حتة مني"، الذي يجري تصويره حاليا، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وقال وفيق ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنّه يشعر بالتفاؤل لأن قصة المسلسل جديدة ومختلفة ولم يخوضها من قبل، مرجعا سبب تقبله العمل إلى اختلاف نوعيته وأسلوبه، ووجود أحداث وتفاصيل كثيرة متطورة ستنال إعجاب المشاهدين.

وأضاف أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي إنساني مشوق، مشيدا بسيناريو العمل من ناحية الشخصيات وتماسك الأحداث.

وأشار إلى أن تجربة المسلسلات ذات الحلقات المنفصلة المتصلة جيدة وأثبتت نجاحها في السنوات الأخيرة لأن هذه النوعية تتيح تقديم العديد من الموضوعات والأفكار خلال الحلقات.

وأكد إعجابه بالأدوار التي تناقش قضية أساسية بشكل عام، بمعنى تقديم دور يلامس الواقع.

ويحكي المسلسل قصة كفاح سيدة، ويضم 6 حكايات منفصلة ستعرض 3 حكايات قبل شهر رمضان، ثم تعرض 3 حكايات عقب شهر رمضان، وتتكون كل حكاية من 5 حلقات.

ويشارك في بطولة المسلسل إلهام شاهين،ونهال عنبر، وإيناس كامل، وحنان سليمان، ومؤمن نور، ولبنى ونس، وتأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.