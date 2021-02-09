 مستشار رئيس الوزراء العراقي: دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة وليس الإشراف - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 فبراير 2021 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

مستشار رئيس الوزراء العراقي: دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة وليس الإشراف

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 12:47 م
أكد عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن دور الأمم المتحدة في الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم سيكون المراقبة وليس الإشراف.

وقال، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دور الامم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الاشراف"، مبينا "أنها لا تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها".

وأضاف أن "العراقيين هم من يقومون بإدارة الانتخابات في كل مراحلها"، لافتا إلى أن "المرجعية تحدثت عن إشراف الأمم المتحدة ومراقبة الانتخابات، لكن من الناحية العملية فإن وزارة الخارجية طلبت المراقبة فقط".

يأتي هذا وسط تحذير من مصادر داخل العراق من تدخل الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات، واتهامات للمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت بأنها "منحازة وغير محايدة".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك