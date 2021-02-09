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رئيس وزراء العراق:الانتخابات البرلمانية المقبلة استحقاق وطني

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 1:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 1:35 ص

 صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين، أن الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العاشرَ من أكتوبر المقبل هي استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر،" لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية" .

وأضاف الكاظمي أن "الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي".

واختتم الكاظمي تغريدته قائلا إن "البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة ولن نتهاون مع المتجاوزين".

كان من المقرر اجراء هذه الانتخابات في السادس من يونيو المقبل ولكن تم تأجيلها بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات العراقية لشهر تشرين أول/ أكتوبر لكي تكون متكاملة، ونزيهة

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