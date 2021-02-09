أظهرت النتائج الأولية لأعمال فرز الأصوات؛ من جانب اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، والتي انقضت، مساء الاثنين، فوز عبدالحليم علام، بمنصب النقيب، وفوز أحمد عبدالهادي، بمقعد الشباب.

فيما فاز بالـ14 مقعدًا للمحاكم الجزئية لعضوية المجلس، كلاً من: "أشرف عبدالمعطي، عن مقعد المنتزه، وجمال خضر، عن الرمل، وغريب السيد، عن الجمرك، وخالد المصري، عن العطارين، وعاصم حسن، عن سيدي جابر".

كما فازَ "محمد إبراهيم، بمقعد اللبان، وناصر عبدالسميع، عن محرم بك، والسيد علي، عن المنشية، وعلي بيومي، عن مينا البصل، ومحمد الدمياطي، عن كرموز، وسالم السمالوسي، عن برج العرب، وممدوح سباق، عن العامرية، ومحمد يوسف، عن الدخيلة، وفاز عصام عادل، بمقعد باب شرقي".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، أغلقت صناديق الاقتراع أمام الناخبين، في الخامسة مساءًا، وبدأت إجراء فرز أصوات المحامين، تمهيدًا لإعلان النتائج.

وشهدت، عملية التصويت، والتي جرت على مقعد النقيب، ومقعد الشباب، و14 عضوًا لمجلس النقابة الفرعية عن المحاكم الجزئية، إقبالا مكثفًا مع قرب إغلاق الصناديق، وسط إجراءات وقائية متباينة، لدرء انتشار فيرس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرت عملية التصويت، تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، في أول انتخابات تجرى عقب قرار الجمعية العمومية القاضي بدمج نقابتي "شرق وغرب" والتي سبق وأن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين، سامح عاشور.

وتنافس على مقعد نقيب المحامين 4 مرشحين وهم: "عبدالحليم علام، نقيب المحامين الأسبق، وجمال سويد، المرشح الأسبق على ذات المقعد، وأحمد حمادة، ووليد محمد"، وعلى مقعد الشباب تسابق 8 مرشحين، فيما يتنافس 56 مرشحًا للفوز بـ14 مقعدًا لعضوية مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن من يحق لهم التصويت في انتخابات نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية بلغ قرابة 23 ألف محاميًا، ومن المقرر أن تُحسم النتيجة من الجولة الأولى، لمن يحصل على 3 آلاف صوتًا، طبقا للائحة النقابة الداخلية.

وكان المحامين توافدوا منذ الصباح، على اللجان الانتخابية المختلفة أمام المحاكم الجزئية، بجانب مقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين الفرعية، وسط انتشار وتنوع دعائي مكثف من جانب المرشحين وأنصارهم.