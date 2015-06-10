المحامين العرب يثمن جهود الرئيس السيسي في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

ثمنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الساعية إلى جمع الكلمة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، انتصارًا للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وقال النقيب المكاوي بنعيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة للاتحاد تتابع باهتمام اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة الذي استجابت له سائر الفصائل في ظل تحديات داخلية وخارجية تهدد الحقوق الفلسطينية.

وأعرب عن أمله في أن تسفر الاجتماعات عن ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية بإجراء انتخابات عامة، والتوافق على استراتيجية وطنية، بما يحقق طموح الشعب الفلسطيني.

وأضاف المكاوي أن الأمانة العامة للاتحاد تحيي القيادة المصرية وتثمن جهودها البناءة وحرصها الدائم على إنهاء الخلافات الفلسطينية ورعايتها للمصالحة الفلسطينية والعمل على وحدة الصف الفلسطيني.