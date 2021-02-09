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الخميس.. أحمد الفيشاوي ضيف إنجى علي فى برنامج أسرار النجوم

إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:28 م

يحل النجم أحمد الفيشاوي ضيفا على الإعلامية إنجى على فى برنامج أسرار النجوم عبر إذاعة نجوم اف ام، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس.

ويتحدث الفيشاوي خلال اللقاء عن أعماله الفنية الجديدة، ومن المقرر أن يتم إذاعة أغنيته الجديدة "نمبر 2" للمرة الأولى.

يذكر أن الفيشاوي انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "30 مارس" من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وشاركه البطولة الفنانون دينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، بجانب مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

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