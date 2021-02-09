رئيس البرلمان العربي يرحب بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة

رحب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بخطوة تشكيل الحكومة السودانية الجديدة والتي اعتمدها مجلس السيادة الانتقالي السوداني وتضم 26 حقيبة وزارية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، بهذه الخطوة باعتبارها ستساهم في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام في السودان، داعياً الدول العربية ودول العالم إلى الانفتاح الكامل في علاقاتها مع جمهورية السودان، وتعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها.

وجدًّد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار.